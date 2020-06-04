ЦИК контактирует с эпидемиологами при подготовке голосования по поправкам

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Центризбирком находится в постоянном контакте с эпидемиологами при подготовке голосования по поправкам в конституцию на территории России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я вам не могу ответить на этот вопрос. Но очевидно, что наш ЦИК находится в постоянном контакте с нашими эпидемиологами – ведомством Поповой (Роспотребнадзор), штабом (оперативный штаб) Голиковой. Все вопросы находятся в поле внимания, все прорабатываются", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей план Б на случай, если регионы не выйдут из сложной эпидемиологической ситуации к моменту голосования.
Президент России Владимир Путин ранее объявил, что голосование по поправкам пройдет 1 июля.