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Оползень унес в море жилой поселок
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РИА Новости

Оползень унес в море жилой поселок

12:22 04.06.2020 (обновлено: 13:14 04.06.2020)
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Оползень шириной более 600 метров унес в море восемь домов на мысе Кракнесет на севере Норвегии. Кадры с места событий опубликовали пользователи социальных сетей.
Как сообщил портал The Local, в результате ЧП никто не пострадал. Когда оползень подошел к поселку, людей там уже не было. Некоторых жителей эвакуировали с мыса на вертолете.
На видео заметно, что в поселке оставалась собака. По словам полицейских, она смогла выбраться и доплыла до берега.
Оползень образовался из-за сейсмической активности, которая, как предупреждают власти, продлится еще несколько дней.
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