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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:22
https://ria.ru/20200604/1572453088.html
Число случаев заражения COVID-19 в Индонезии превысило 28 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333408_0:332:3049:2047_1036x0_80_0_0_7a137cc40888951cba2ee0fd01b2bc8e.jpg
РИА Новости

Число случаев заражения COVID-19 в Индонезии превысило 28 тысяч

12:22 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 28 тысяч, свыше 1,7 тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 28 818 случаев заражения, скончались 1 721 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 8 892 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИндонезияВ мире
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