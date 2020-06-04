Число случаев заражения COVID-19 в Индонезии превысило 28 тысяч

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 28 тысяч, свыше 1,7 тысячи человек скончались, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 28 818 случаев заражения, скончались 1 721 пациента с коронавирусом.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 8 892 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.