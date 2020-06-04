У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в четверг недалеко от побережья индонезийского острова Хальмахера, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировали в 8.49 по времени UTC (11.49 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к северу от города Тобело. Очаг залегал на глубине 106 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.