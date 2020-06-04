Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

"Сегодня день внутренней работы. Где-то в течение часа-полутора он (президент) имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как всегда мы это делаем, мы расскажем о тех темах, которые фигурировали на повестке дня совещания", - сообщил Песков журналистам.