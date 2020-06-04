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Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
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РИА Новости

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

12:20 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня день внутренней работы. Где-то в течение часа-полутора он (президент) имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как всегда мы это делаем, мы расскажем о тех темах, которые фигурировали на повестке дня совещания", - сообщил Песков журналистам.
Он уточнил, что остальное время рабочего графика президента в четверг будет посвящено внутренним совещаниям.
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