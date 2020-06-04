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2020-06-04T13:42
https://ria.ru/20200604/1572452821.html
В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов
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РИА Новости

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

12:24 04.06.2020 (обновлено: 13:42 04.06.2020)
17593
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
Пешеходы идут по Патриаршему мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. МВД разрабатывает новый правовой режим для долгосрочного проживания мигрантов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В МВД отметили, что 30 мая правительство утвердило план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. В частности, предусматривается модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.
Кроме того, МВД намерено создать единую информационную платформу, на которой будут храниться все сведения об иностранцах. Этот портал с личным кабинетом и мобильным приложением обеспечит предоставление государственных услуг, а также взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами.
Посетитель в многофункциональном миграционном центре
23 мая, 11:17
Мигрантам продлили трудовые патенты в России
607761381
Обсудить 3
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
Популярные комментарии
Да правильно, заселяйте Россию мигрантами разных мастей! Рабов нынче не хватает. А своих можно гнобить.
4 июня, 14:04
Дик Котов
810005
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