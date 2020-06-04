В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

В МВД отметили, что 30 мая правительство утвердило план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы. В частности, предусматривается модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере.

Кроме того, МВД намерено создать единую информационную платформу, на которой будут храниться все сведения об иностранцах. Этот портал с личным кабинетом и мобильным приложением обеспечит предоставление государственных услуг, а также взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами.