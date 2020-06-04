Песков переадресовал в ЦИК вопрос об электронном голосовании в регионах

"Этот вопрос нужно задавать в Центризбирком, это не Кремль принимает такие решения, это не прерогатива Кремля", - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему Кремлем не было принято решение распространить процедуру электронного голосования на все регионы страны.