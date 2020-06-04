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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T12:19
https://ria.ru/20200604/1572452790.html
Песков переадресовал в ЦИК вопрос об электронном голосовании в регионах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571677421_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_feaabe3174447916ec7610a880fa9a08.jpg
РИА Новости

Песков переадресовал в ЦИК вопрос об электронном голосовании в регионах

12:19 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос о том, в каких регионах России будет проводиться процедура электронного голосования, находится в компетенции Центризбиркома, это не прерогатива Кремля, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ЦИК РФ в четверг планирует рассмотреть перечень субъектов для электронного голосования по поправкам, заявлены представители пяти субъектов.
"Этот вопрос нужно задавать в Центризбирком, это не Кремль принимает такие решения, это не прерогатива Кремля", - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему Кремлем не было принято решение распространить процедуру электронного голосования на все регионы страны.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
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