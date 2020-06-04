Песков переадресовал в ЦИК вопрос об электронном голосовании в регионах

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопрос о том, в каких регионах России будет проводиться процедура электронного голосования, находится в компетенции Центризбиркома, это не прерогатива Кремля, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
ЦИК РФ в четверг планирует рассмотреть перечень субъектов для электронного голосования по поправкам, заявлены представители пяти субъектов.
"Этот вопрос нужно задавать в Центризбирком, это не Кремль принимает такие решения, это не прерогатива Кремля", - заявил Песков, отвечая на вопрос, почему Кремлем не было принято решение распространить процедуру электронного голосования на все регионы страны.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В минувший понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.