Путин в ближайшие дни не планирует контактов с коллегами из ОПЕК+

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует контактов со своими коллегами из стран-участниц ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшее время таких планов нет у президента", - сказал Песков журналистам.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.
3 июня, 14:35ОПЕК представила свои оценки рынка нефти