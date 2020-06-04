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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-06-04T12:18
https://ria.ru/20200604/1572452721.html
Путин в ближайшие дни не планирует контактов с коллегами из ОПЕК+
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571732960_0:0:2944:1656_1036x0_80_0_0_e92627a61b7fc6a3f51995603b456976.jpg
РИА Новости

Путин в ближайшие дни не планирует контактов с коллегами из ОПЕК+

12:18 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует контактов со своими коллегами из стран-участниц ОПЕК+, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшее время таких планов нет у президента", - сказал Песков журналистам.
ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Изначально 9-10 июня планировалось провести встречу альянса по дальнейшей судьбе соглашения, но затем ОПЕК+ начала обсуждать возможность проведения заседания 4 июня, чтобы иметь возможность сформировать июльскую программу поставок на основе принятого по итогам решения по соглашению. Однако в среду появилась информация о том, что встреча ОПЕК+ 4 июня может и не состояться, пока не будет решена проблема с нарушением квот некоторыми странами.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияЭкономика
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