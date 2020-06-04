В России разрабатывают единый информационный портал для мигрантов

"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении)", - говорится в сообщении.