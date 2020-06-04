В России разрабатывают единый информационный портал для мигрантов

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В России разрабатывается единый информационный портал для мигрантов с мобильным приложением и личным кабинетом, сообщает пресс-служба МВД России.
В МВД уточнили, что распоряжением правительства РФ от 30 мая утвержден план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Документ разработан МВД РФ.
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении)", - говорится в сообщении.
В документе предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, предназначенную для решения задач сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Российской Федерации, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.