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2020-06-04T12:35
https://ria.ru/20200604/1572452682.html
В России разрабатывают единый информационный портал для мигрантов
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РИА Новости

В России разрабатывают единый информационный портал для мигрантов

12:16 04.06.2020 (обновлено: 12:35 04.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В России разрабатывается единый информационный портал для мигрантов с мобильным приложением и личным кабинетом, сообщает пресс-служба МВД России.
В МВД уточнили, что распоряжением правительства РФ от 30 мая утвержден план мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Документ разработан МВД РФ.
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении)", - говорится в сообщении.
В документе предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, предназначенную для решения задач сбалансированного пространственного развития РФ, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Российской Федерации, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.
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