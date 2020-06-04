В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1082

РИГА, 4 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у трех человек в Латвии за минувшие сутки, еще один скончался, всего в республике зафиксировано 1082 случая заражения COVID-19, сообщил в четверг Центр профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки в стране три новых случая заболевания COVID-19. Один человек скончался. Было проведено 1486 тестов", - говорится в пресс-релизе центра.
Таким образом, число умерших в результате заражения коронавирусом в Латвии выросло до 25.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.