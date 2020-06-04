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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:14
https://ria.ru/20200604/1572452575.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1082
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1082

12:14 04.06.2020
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© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 4 июн - РИА Новости. Коронавирус выявили у трех человек в Латвии за минувшие сутки, еще один скончался, всего в республике зафиксировано 1082 случая заражения COVID-19, сообщил в четверг Центр профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки в стране три новых случая заболевания COVID-19. Один человек скончался. Было проведено 1486 тестов", - говорится в пресс-релизе центра.
Таким образом, число умерших в результате заражения коронавирусом в Латвии выросло до 25.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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