Росавиация готова приступить к рассмотрению заявок аэропортов на субсидии

Как сообщала ранее пресс-служба кабмина, для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%.

Получатель субсидии не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В числе других требований: отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, готовность к проверкам целевого расходования средств. Результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала.