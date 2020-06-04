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2020-06-04T12:13
https://ria.ru/20200604/1572452545.html
Росавиация готова приступить к рассмотрению заявок аэропортов на субсидии
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РИА Новости

Росавиация готова приступить к рассмотрению заявок аэропортов на субсидии

12:13 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Росавиация готова незамедлительно приступить к рассмотрению заявок аэропортов на субсидии за потери из-за ситуации с коронавирусом, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В пресс-службе правительства в четверг сообщили, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, они могут начинать подавать заявки.
"Росавиация готова незамедлительно приступить к рассмотрению заявок аэропортов", - сказала представитель ведомства.
На поддержку российских аэропортов и организаций, входящих в одну группу лиц с ними, предусмотрено 10,9 миллиарда рублей. Средства выделяются из резервного фонда правительства по поручению президента России Владимира Путина. Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок в связи с коронавирусом.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Вчера, 09:02
Мишустин утвердил правила предоставления субсидий российским аэропортам
Как сообщала ранее пресс-служба кабмина, для получения субсидии аэропорт обязан иметь российскую прописку. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%.
Получатель субсидии не может находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. В числе других требований: отсутствие просроченной задолженности перед федеральным бюджетом, готовность к проверкам целевого расходования средств. Результатом предоставления субсидии должна стать бесперебойная работа и сохранение численности персонала.
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Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Владимир ПутинЭкономика
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