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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:12
https://ria.ru/20200604/1572452436.html
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 61
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 61

12:12 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии, общее число умерших в республике выросло до 61, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2197 случаев заболевания коронавирусом, скончались 60 человек, в том числе муфтий республики.
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"За сутки умер один пациент – мужчина 1957 года рождения, у нег была поздняя госпитализация и сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.
По данным штаба, за сутки в республике выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом, всего 2228 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1204 человека.
Госпитализированы 440 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 235, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
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Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5052 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 657 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 633.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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