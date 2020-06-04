В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 61

НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Ингушетии , общее число умерших в республике выросло до 61, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 2197 случаев заболевания коронавирусом, скончались 60 человек, в том числе муфтий республики.

"За сутки умер один пациент – мужчина 1957 года рождения, у нег была поздняя госпитализация и сопутствующие заболевания", - сказал собеседник агентства.

По данным штаба, за сутки в республике выявлен 31 новый случай заболевания коронавирусом, всего 2228 установленных диагнозов COVID-19. Выздоровели всего 1204 человека.

Госпитализированы 440 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 235, из них 21 пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5052 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 657 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 633.