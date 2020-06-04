Лукашенко повысил замглавы Госкомвоенпрома до председателя ведомства

МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома), повысив до этой должности замглавы ведомства Дмитрия Пантуса, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
"Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении агентства.
Пантус занял должность замглавы Госкомвоенпрома в августе 2014 года.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.