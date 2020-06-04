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2020-06-04T12:11
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Лукашенко повысил замглавы Госкомвоенпрома до председателя ведомства
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РИА Новости

Лукашенко повысил замглавы Госкомвоенпрома до председателя ведомства

12:11 04.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового председателя Государственного военно-промышленного комитета (Госкомвоенпрома), повысив до этой должности замглавы ведомства Дмитрия Пантуса, сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.
"Дмитрий Пантус назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении агентства.
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В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.
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