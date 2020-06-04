Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

"Я думаю, что это (эпидемия) началось как несчастный случай. Возникает вопрос: если Китай когда-нибудь признает ответственность, будет ли он платить компенсацию? Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем и то, как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству", - заявил Дирлав.