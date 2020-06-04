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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:10
https://ria.ru/20200604/1572451993.html
Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571277708_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_2e9516d98bedc46ec3430a93778b1ebd.jpg
РИА Новости

Экс-глава MI6 заявил, что коронавирус возник в лаборатории в Ухане

12:10 04.06.2020
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© AFP 2020 / Hector RetamalЗдание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
Здание лаборатории P4 в институте вирусологии в Ухани, КНР
© AFP 2020 / Hector Retamal
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Бывший глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав считает, что коронавирус COVID-19 возник в лаборатории в китайском городе Ухань и распространился из-за несчастного случая в лаборатории, сообщает газета Telegraph.
Экс-глава британской разведки в интервью газете заявил, что ознакомился с новым "важным" научным докладом, в котором говорится, что вирус появился не естественным путем, а был искусственно создан китайскими учеными. По его словам, речь идет о научной статье британского и норвежского ученого, которая появилась на этой неделе.
"Я думаю, что это (эпидемия) началось как несчастный случай. Возникает вопрос: если Китай когда-нибудь признает ответственность, будет ли он платить компенсацию? Я думаю, что это заставит каждую страну в мире переосмыслить свои отношения с Китаем и то, как международное сообщество ведет себя по отношению к китайскому руководству", - заявил Дирлав.
В Центральном госпитале города Ухань
5 мая, 03:21Распространение нового коронавируса
СМИ: данные о якобы сокрытии Китаем новостей по коронавирусу шли из США
По мнению экс-главы MI6, совместная статья профессора Ангуса Далглиша из больницы Святого Георгия в Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена является "очень важным вкладом в дискуссии, которые ведутся о том, как вирус развился и превратился в пандемию".
Издание отмечает, что научная статья была переписана несколько раз и еще не была опубликована ни в одном научном журнале.
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Другой враг. Китай прокомментировал угрозы США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что американская сторона рассматривает версии о возникновении нового коронавируса в лаборатории Уханя и намерена установить его происхождение. Американский президент пригрозил Китаю последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19. Впоследствии госсекретарь США Майк Помпео заявил о наличии у США доказательств, что Китай скрывал ситуацию с коронавирусом.
Власти Китая неоднократно заявляли, что с самого начала придерживались открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
Автор доклада Сергей Скрипаль. Этот врать не будет.
4 июня, 13:08
Von Stirliz
8100001
Если у них всем бывшим продолжают секретные отчёты утром на стол класть - то ему можно верить :)
4 июня, 12:24
Роман Жарков
5110001
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