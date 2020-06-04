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Религия и мировоззрение
2020-06-04T12:09
https://ria.ru/20200604/1572451926.html
Эксперт: патриарх Варфоломей может пытаться легализовать онлайн-причастие
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РИА Новости

Эксперт: патриарх Варфоломей может пытаться легализовать онлайн-причастие

12:09 04.06.2020
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© РИА Новости / SputnikАркадий Малер, член Синодальной Библейско-богословской Комиссии РПЦ, философ, политолог, публицист
Аркадий Малер, член Синодальной Библейско-богословской Комиссии РПЦ, философ, политолог, публицист
© РИА Новости / Sputnik
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Предложение Константинопольского патриарха Варфоломея к поместным православным церквям выразить мнение о практике причастия в условиях эпидемии может быть нацелено на легализацию онлайн-причастия, которое практикуют в созданной Варфоломеем раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), заявил РИА Новости член синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ, глава клуба "Катехон" Аркадий Малер.
На этой неделе было опубликовано письмо патриарха Варфоломея с предложением обсудить "важнейшую проблему" причастия в эпоху пандемии коронавируса, которое он направил главам поместных церквей. Константинопольский патриарх пишет, что в сложившихся условиях "хотел бы выслушать братские рассуждения и мысли", чтобы церкви "вместе… могли продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественной Евхаристии".
Патриарх Константинопольский Варфоломей
2 июня, 11:16Религия и мировоззрение
Варфоломей призывает православные церкви обсудить вопрос причастия
"Константинопольский патриархат давно уже стал в авангарде всех самых либеральных тенденций в мировом православии. Допущенные "константинопольскими" священнослужителями (раскольнической Православной церкви Украины, созданной при участи Варфоломея – ред.) прецеденты с дистанционным причастием явно отражают эти тенденции. Фанар стремится закрепить их в качестве допустимых и каноничных, и более чем возможно, что именно поэтому патриарх Варфоломей решил обсудить эту тему с другими Церквами", - сказал Малер.
Эксперт также отметил, что евхаристия (причастие) – это особое церковное таинство, считается, что оно было установлено Иисусом Христом на Тайной вечери, и "превращать его в техническую раздачу Святых Даров совершенно недопустимо".
Малер допустил создание в Русской православной церкви рабочей группы для обсуждения "тех или иных профилактических мер в наших храмах". "Но мне очень трудно представить себе, чтобы эта рабочая группа решала вопрос об изменении самой практики причастия", - подчеркнул эксперт.
Также он напомнил, что в православном мире наметился раскол между "отрицающими фанарский папизм и смирившимися с ним" и не исключил изменение практики причастия в некоторых церквях. "Ряд поместных церквей, в первую очередь греческого происхождения, будут участвовать в любых инициативах Фанара, пойдут на реформы, в том числе литургические, и даже посягнут на то, чтобы пересмотреть догматическое понимание евхаристии и других таинств. Но наиболее консервативные Церкви в этом участвовать не будут", - подытожил эксперт.
Ранее зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов рассказал РИА Новости, что в РПЦ получили письмо патриарха Варфоломея с вопросами о практике причастия в связи с санитарными ограничениями. Однако, по словам Балашова, о каких-либо собраниях представителей православных церквей мира в письме речи не идет.
Представитель РПЦ отметил, что обмен мнениями между поместными православными церквями о действиях в условиях эпидемии важен, и Московский патриархат принимает участие в таком диалоге, в том числе по вопросу причастия. Вместе с тем, Балашов напомнил, что после признания Варфоломеем раскольников на Украине как автокефальной церкви, Московский патриархат приостановил с Константинопольским патриархом церковное общение "в том числе посредством переписки".
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовРусская православная церковьБалашовУкраинаОбщество
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