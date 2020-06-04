Экс-гендиректора "1+1" назначили главой минкульта Украины

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг назначил депутата пропрезидентской партии "Слуга народа "и бывшего гендиректора холдинга "1+1 Медиа" Александра Ткаченко главой министерства культуры и информационной политики, такое решение поддержали 263 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная рада Украины 4 марта утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. При этом не были назначены ряд министров, в том числе глава минкульта.
Ткаченко родился 22 января 1966 года в Киеве. В 1990 году окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (факультет журналистики). В июне 2019 года присоединился к окружению президента Владимира Зеленского. С августа 2008 года занимал должность генерального директора группы "1+1 Медиа", в которую входят телеканалы "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бигуди", "Униан-ТВ", "1+1 International" и Ukraine Today, сейлз-хаус Плюсы и компания по производству телеконтента "1+1 продакшн".
На парламентских выборах 2019 года избран депутатом парламента от партии "Слуга народа", номер 9 в списке. Ткаченко в Раде занимал должность председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.
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