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2020-06-04T12:06
https://ria.ru/20200604/1572451702.html
Техасец нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на $850 тысяч
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РИА Новости

Техасец нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на $850 тысяч

12:06 04.06.2020
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© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Житель Техаса нашел в приобретенном на аукционе автомобиле почти 35 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается примерно в 850 тысяч долларов, сообщает газета Houston Chronicle.
По информации офиса шерифа округа Уэбб в штате Техас, в субботу к ним поступил звонок от мужчины, который заявил, что в потайном отделе недавно купленного на аукционе автомобиля обнаружил, предположительно, наркотики.
По данным издания, изначально в автомобиле нашли 17 упаковок с кокаином, позднее специально обученные собаки помогли полицейским извлечь еще 17 упаковок. Общий вес обнаруженного кокаина составил 74,96 фунта (чуть больше 34 килограммов).
"Я благодарен человеку, который сообщил нам о наркотиках. Если бы он не был честным человеком, то наркотики могли оказаться в плохих руках", - заявил шериф округа.
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