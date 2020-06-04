Техасец нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на $850 тысяч

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Житель Техаса нашел в приобретенном на аукционе автомобиле почти 35 килограммов кокаина, стоимость которого оценивается примерно в 850 тысяч долларов, сообщает газета Houston Chronicle.
По информации офиса шерифа округа Уэбб в штате Техас, в субботу к ним поступил звонок от мужчины, который заявил, что в потайном отделе недавно купленного на аукционе автомобиля обнаружил, предположительно, наркотики.
По данным издания, изначально в автомобиле нашли 17 упаковок с кокаином, позднее специально обученные собаки помогли полицейским извлечь еще 17 упаковок. Общий вес обнаруженного кокаина составил 74,96 фунта (чуть больше 34 килограммов).
"Я благодарен человеку, который сообщил нам о наркотиках. Если бы он не был честным человеком, то наркотики могли оказаться в плохих руках", - заявил шериф округа.
Man finds $850K in cocaine hidden in car bought at auction https://t.co/0Tb2vnYT0F— Houston Chronicle (@HoustonChron) June 3, 2020