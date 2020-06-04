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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:08
https://ria.ru/20200604/1572451660.html
В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 44
https://cdn23.img.ria.ru/images/155521/11/1555211153_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_702048efaab63ad54e63746d53a6c83e.jpg
РИА Новости

В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 44

12:08 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТула
Тула
© РИА Новости / Алексей Куденко
Тула. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Два пациента в возрасте 51 и 58 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались от двусторонней пневмонии за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев выросло до 44, сообщает правительство региона.
В Тульской области за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 4293 человек, выздоровели 2164.
"Два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 51 и 58 лет скончались от двусторонней пневмонии. Это жители Тулы и Заокского района", - говорится в сообщении.
Таким образом, в регионе умерли 44 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области, по данным на 2020 год, составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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