В Тульской области число жертв коронавируса выросло до 44

В Тульской области за время пандемии COVID-19 был подтвержден у 4293 человек, выздоровели 2164.

Таким образом, в регионе умерли 44 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.