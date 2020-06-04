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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:05
https://ria.ru/20200604/1572451595.html
В КБР число жертв коронавируса выросло до 27
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В КБР число жертв коронавируса выросло до 27

12:05 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом – пожилые мужчина и женщина - скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 27, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее в КБР скончались 25 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.
"За сутки скончались два пациента – мужчина 1954 года рождения из селения Куба-Таба и женщина 1958 года рождения из города Майский", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3126. Выздоровели за сутки 95 человек, всего выздоровевших в регионе - 1457.
В госпиталях находятся 918 человек, из которых 53 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 644 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 2285 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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