В КБР число жертв коронавируса выросло до 27

НАЛЬЧИК, 4 июн – РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом – пожилые мужчина и женщина - скончались в Кабардино-Балкарии за сутки, общее число летальных случаев в республике выросло до 27, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее в КБР скончались 25 пациентов с коронавирусом, в том числе одна медсестра.

"За сутки скончались два пациента – мужчина 1954 года рождения из селения Куба-Таба и женщина 1958 года рождения из города Майский", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в регионе выявлено 74 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших составило 3126. Выздоровели за сутки 95 человек, всего выздоровевших в регионе - 1457.

В госпиталях находятся 918 человек, из которых 53 больных – в реанимации. Кроме того, амбулаторно лечатся 644 человека. Дома под медицинским наблюдением находятся 2285 человек, имевших контакты с зараженными людьми.