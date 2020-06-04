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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:04
https://ria.ru/20200604/1572451544.html
В Чувашии число жертв коронавируса выросло до 15 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571822755_0:0:2891:1627_1036x0_80_0_0_fc42f5300f8b4243322dbf88cb7b2d17.jpg
РИА Новости

В Чувашии число жертв коронавируса выросло до 15 человек

12:04 04.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Тридцатисемилетняя женщина с коронавирусом умерла в больнице в Чебоксарах, количество погибших от вируса увеличилось до 15 человек, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Ранее в Чувашии было зарегистрировано 14 случаев гибели пациентов с новой коронавиурсной инфекцией.
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"Пятнадцатым умершим от COVID-19 стала женщина 1983 года рождения, жительница Чебоксар. 12 мая была госпитализирована в БСМП. У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении минздрава Чувашии.
По данным оперштаба, у 3231 жителя Чувашии подтверждена коронавирусная инфекция, 1431 человек выздоровели.
В Чувашской Республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек 224, на ИВЛ – 37 человек. Дополнительно открыто 70 коек в Ядринской ЦРБ для медицинского обеспечения населения Ядринского, Аликовского и Красночетайского районов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыОбщество
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