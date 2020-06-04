В Чувашии число жертв коронавируса выросло до 15 человек

Ранее в Чувашии было зарегистрировано 14 случаев гибели пациентов с новой коронавиурсной инфекцией.

В Чувашии умерли два пациента с коронавирусом

В Чувашии умерли два пациента с коронавирусом

"Пятнадцатым умершим от COVID-19 стала женщина 1983 года рождения, жительница Чебоксар. 12 мая была госпитализирована в БСМП. У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении минздрава Чувашии.