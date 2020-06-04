В Чувашии число жертв коронавируса выросло до 15 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Тридцатисемилетняя женщина с коронавирусом умерла в больнице в Чебоксарах, количество погибших от вируса увеличилось до 15 человек, сообщает министерство здравоохранения Чувашии.
Ранее в Чувашии было зарегистрировано 14 случаев гибели пациентов с новой коронавиурсной инфекцией.
"Пятнадцатым умершим от COVID-19 стала женщина 1983 года рождения, жительница Чебоксар. 12 мая была госпитализирована в БСМП. У пациентки имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но женщину спасти не удалось", - говорится в сообщении минздрава Чувашии.
По данным оперштаба, у 3231 жителя Чувашии подтверждена коронавирусная инфекция, 1431 человек выздоровели.
В Чувашской Республике развернуты 1547 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек 224, на ИВЛ – 37 человек. Дополнительно открыто 70 коек в Ядринской ЦРБ для медицинского обеспечения населения Ядринского, Аликовского и Красночетайского районов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.