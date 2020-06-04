В Норильске не выявили новых случаев коронавируса за сутки

КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. В Норильске за сутки не выявлено новых заболевших коронавирусом, в городе по-прежнему 91 случай инфицирования, сообщает мэрия.
"Подтвержденный диагноз (В Норильске по результатам анализов, проведенных лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае") 91 (+0 за последние сутки). Выздоровело 57 (+0 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка Роспотребнадзора, на 4 июня в Красноярском крае зарегистрировано 4795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 141 - за последние сутки. По данным минздрава, за сутки скончались три человека с коронавирусом, число летальных случаев выросло до 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.