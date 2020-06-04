В Норильске не выявили новых случаев коронавируса за сутки

"Подтвержденный диагноз (В Норильске по результатам анализов, проведенных лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае") 91 (+0 за последние сутки). Выздоровело 57 (+0 за последние сутки)", - говорится в сообщении.