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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T12:02
https://ria.ru/20200604/1572451328.html
В Норильске не выявили новых случаев коронавируса за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/149501/29/1495012924_0:208:3992:2454_1036x0_80_0_0_371a2270a3e04ffa98c52faf58f6990b.jpg
РИА Новости

В Норильске не выявили новых случаев коронавируса за сутки

12:02 04.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск
© РИА Новости / Александр Кряжев
Норильск. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. В Норильске за сутки не выявлено новых заболевших коронавирусом, в городе по-прежнему 91 случай инфицирования, сообщает мэрия.
"Подтвержденный диагноз (В Норильске по результатам анализов, проведенных лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае") 91 (+0 за последние сутки). Выздоровело 57 (+0 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка Роспотребнадзора, на 4 июня в Красноярском крае зарегистрировано 4795 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе 141 - за последние сутки. По данным минздрава, за сутки скончались три человека с коронавирусом, число летальных случаев выросло до 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайНорильск
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