Власти рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП с автобусом в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Состояние двоих пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Ханты-Мансийском автономном округе оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.
Авария произошла рано утром в четверг. По информации окружного УМВД, на 237-м километре промысловой дороги Лянтор - Карымкары перевернулся автобус ГАЗ, который вез 14 вахтовиков из Сургута. Предполагается, что у автомобиля лопнуло колесо, автобус упал в кювет и перевернулся. По уточненным данным полиции, пострадали семь человек, шести из них потребовалась госпитализация.
"Четыре пациента доставлены санавиацией в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска: у двоих состояние оценивается как тяжелое, у двоих - средней степени тяжести. Еще два пациента в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в больницу Лянтора", - сказали в депздраве.
Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщала, что семеро пострадавших в ДТП жителей региона госпитализированы, губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль ситуацию с вахтовиками. Позже правительство пояснило, что, по уточненной информации ОКБ Ханты-Мансийска, среди госпитализированных - два жителя Челябинской области, и оба они из Миасса. У обоих состояние средней тяжести, в оперативном вмешательстве пациенты не нуждаются, добавляет пресс-служба правительства.
Сотрудники автоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП, они выясняют причины и обстоятельства произошедшего, отметили ранее в окружном управлении МВД.