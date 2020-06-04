Власти рассказали о состоянии двух пострадавших в ДТП с автобусом в Югре

"Четыре пациента доставлены санавиацией в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска: у двоих состояние оценивается как тяжелое, у двоих - средней степени тяжести. Еще два пациента в состоянии легкой степени тяжести госпитализированы в больницу Лянтора", - сказали в депздраве.

Ранее пресс-служба правительства Челябинской области сообщала, что семеро пострадавших в ДТП жителей региона госпитализированы, губернатор Алексей Текслер взял под личный контроль ситуацию с вахтовиками. Позже правительство пояснило, что, по уточненной информации ОКБ Ханты-Мансийска, среди госпитализированных - два жителя Челябинской области, и оба они из Миасса. У обоих состояние средней тяжести, в оперативном вмешательстве пациенты не нуждаются, добавляет пресс-служба правительства.