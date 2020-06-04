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2020-06-04T11:57
https://ria.ru/20200604/1572451061.html
Разрушение резервуара в Норильске могло идти очень быстро, заявил эксперт
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РИА Новости

Разрушение резервуара в Норильске могло идти очень быстро, заявил эксперт

11:57 04.06.2020
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
Сотрудник Следственного комитета РФ проводит следственные мероприятия на территории ТЭЦ-3
© РИА Новости / СК РФ
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 4 июн - РИА Новости. Разрушение резервуара с дизельным топливом из-за проседания грунта, в результате чего в Норильске произошел разлив нефтепродуктов, могло быть слишком быстрым, чтобы его заметили, заявил РИА Новости член экологического фонда Сибирского федерального университета (СФУ) Николай Доронин.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет компания "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Специалисты СФУ прибыли в Норильск для работы по устранению последствий разлива.
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"На северах дороги часто перекладывают каждый год, потому что локальные проседания грунта постоянно случаются и получаются такие промывы, проседания, воздушные заслонки, которые и сказываются на устойчивости всей конструкции, какой бы они ни была. Примеры обрушения домов были. Но удавалось контролировать при помощи жильцов, которые видели трещины… В данном случае, судя по всему, эти процессы произошли достаточно быстро, не смогли вовремя отследить. Но опять же, это одна из версий", - сказал Доронин.
Он отметил, что таяние вечной мерзлоты тоже может быть причиной катастрофы. "Проблема фиксируется по всей арктической зоне и зоне Крайнего Севера, где присутствует очаговая или сплошная вечная мерзлота", - добавил Доронин.
Он отметил, что таяние может приводить к подвижности забитых свай.
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Взрыв в шахте в НорильскеНиколай ДоронинСибирский федеральный университетКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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