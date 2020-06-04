Разрушение резервуара в Норильске могло идти очень быстро, заявил эксперт

"На северах дороги часто перекладывают каждый год, потому что локальные проседания грунта постоянно случаются и получаются такие промывы, проседания, воздушные заслонки, которые и сказываются на устойчивости всей конструкции, какой бы они ни была. Примеры обрушения домов были. Но удавалось контролировать при помощи жильцов, которые видели трещины… В данном случае, судя по всему, эти процессы произошли достаточно быстро, не смогли вовремя отследить. Но опять же, это одна из версий", - сказал Доронин.