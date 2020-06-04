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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-04T11:56
https://ria.ru/20200604/1572450990.html
Наблюдатели на голосовании 1 июля получат средства защиты, заявили в ОП
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352219_0:0:961:540_1036x0_80_0_0_448a6fe194288dae8c8ac5e445425a08.jpg
РИА Новости

Наблюдатели на голосовании 1 июля получат средства защиты, заявили в ОП

11:56 04.06.2020
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© РИА Новости / Елена Коробейникова / Перейти в фотобанкДевушка в защитном костюме члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ
Девушка в защитном костюме члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Елена Коробейникова
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Девушка в защитном костюме члена участковой избирательной комиссии для проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Все общественные наблюдатели на голосовании по поправкам в конституцию получат необходимые средства индивидуальной защиты и возможность пройти тестирование на коронавирус, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Все наши наблюдатели, ровно так же, как и члены комиссий по голосованию, они получат необходимые средства индивидуальной защиты. То есть, это будут перчатки, это будут маски, у них будет возможность пользоваться санитайзерами и так далее", - рассказал Григорьев на расширенном заседании рабочей группы ОП РФ
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В перечне обязательных мер защиты как граждан, так и наблюдателей, по словам Григорьева, входят измерение температуры на входе, дезинфицирующий коврик, одноразовые маски и так далее. Показывая паспорт, голосующим нужно будет ненадолго снять маску для проверки личности, соблюдая при этом социальную дистанцию.
"Кроме того, нас заверили, что так же как члены комиссий по голосованию, наши наблюдатели получат возможность пройти тестирование на коронавирус", - уточнил Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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