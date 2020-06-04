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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:54
https://ria.ru/20200604/1572450820.html
Доверие к правительству Швеции снизилось из-за распространения COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572417023_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_c385bed14cc8e484700c0b40a389145e.jpg
РИА Новости

Доверие к правительству Швеции снизилось из-за распространения COVID-19

11:54 04.06.2020
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© REUTERS / TT News Agency/Henrik MontgomeryЖители Стокгольма в парке Раламбшов
Жители Стокгольма в парке Раламбшов
© REUTERS / TT News Agency/Henrik Montgomery
Жители Стокгольма в парке Раламбшов. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 4 июн - РИА Новости. Уровень доверия к правительству и организациям, ответственным за борьбу с распространением коронавируса, снизился в Швеции в мае, свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом SVT и агентством социологических исследований Novus.
Правительство Швеции, в отличие от многих других стран, не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. На сегодняшний день число заразившихся в Швеции почти достигло 40 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 4,5 тысячи.
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"Исследование показывает, что те опрошенные, кто оценивал способность правительства справиться с кризисом как высокую или достаточно высокую, снизилось до 45% с 63% в апреле. Доверие к Агентству здравоохранения Швеции снизилось до 65% (с 73% в апреле), а к Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - до 48% с 57%", - приводятся результаты исследования на сайте телеканала SVT.
Опрос проводился с 30 мая по 3 июня, опрошены были 1 104 человека.
"Сейчас требуется совершенно иной подход к ситуации по сравнению с тем, какие меры были приняты в острой критической ситуации, которые опрошенные считали достаточными пару месяцев назад", - считает директор агентства Novus Турбрьёрн Шёстрём.
Ограничительные меры в Швеции являются мягкими по сравнению с мерами в других странах. Они среди прочего включают запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ШвецияВ мире
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