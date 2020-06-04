Доверие к правительству Швеции снизилось из-за распространения COVID-19

Правительство Швеции, в отличие от многих других стран, не стало вводить строгий локдаун из-за распространения коронавируса, в стране продолжали работать детские сады, начальные школы, рестораны и фитнес-центры. На сегодняшний день число заразившихся в Швеции почти достигло 40 тысяч человек, число смертельных случаев превысило 4,5 тысячи.
"Исследование показывает, что те опрошенные, кто оценивал способность правительства справиться с кризисом как высокую или достаточно высокую, снизилось до 45% с 63% в апреле. Доверие к Агентству здравоохранения Швеции снизилось до 65% (с 73% в апреле), а к Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - до 48% с 57%", - приводятся результаты исследования на сайте телеканала SVT.
Опрос проводился с 30 мая по 3 июня, опрошены были 1 104 человека.
"Сейчас требуется совершенно иной подход к ситуации по сравнению с тем, какие меры были приняты в острой критической ситуации, которые опрошенные считали достаточными пару месяцев назад", - считает директор агентства Novus Турбрьёрн Шёстрём.
Ограничительные меры в Швеции являются мягкими по сравнению с мерами в других странах. Они среди прочего включают запрет на собрания более 50 человек, кафе не могут обслуживать посетителей у стойки, запрещено посещение домов престарелых. Университеты, старшие классы школ и сотрудники компаний, где это возможно, переведены на удаленный режим. Людей призывают соблюдать социальную дистанцию и избегать лишних социальных контактов.
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