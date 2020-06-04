В Псковской области умер заразившийся коронавирусом врач-реаниматолог

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Псковской области умер заразившийся коронавирусом анестезиолог-реаниматолог Алексей Поднебесный, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Он уточнил, что медик приехал из Опочки для работы в областном COVID-центре.
"Алексей Семенович Поднебесный проявил подлинный патриотизм, когда приехал помогать своим коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, как и тысячи медиков во всем мире за последние несколько месяцев, он попал в число заразившихся COVID-19. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. Сегодня его сердце остановилось", — рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.
Губернатор выразил соболезнования семье врача и отметил, что лично проконтролирует обеспечение всех соответствующих выплат.
По данным областного оперштаба, в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса, выздоровели 417 человек, десять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.