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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T20:21
https://ria.ru/20200604/1572450734.html
В Псковской области умер заразившийся коронавирусом врач-реаниматолог
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Псковской области умер заразившийся коронавирусом врач-реаниматолог

11:51 04.06.2020 (обновлено: 20:21 04.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. В Псковской области умер заразившийся коронавирусом анестезиолог-реаниматолог Алексей Поднебесный, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Он уточнил, что медик приехал из Опочки для работы в областном COVID-центре.
"Алексей Семенович Поднебесный проявил подлинный патриотизм, когда приехал помогать своим коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, как и тысячи медиков во всем мире за последние несколько месяцев, он попал в число заразившихся COVID-19. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. Сегодня его сердце остановилось", — рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации.
Губернатор выразил соболезнования семье врача и отметил, что лично проконтролирует обеспечение всех соответствующих выплат.
По данным областного оперштаба, в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса, выздоровели 417 человек, десять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Реаниматолог-анестезиолог центральной городской клинической больницы Калининграда Ридван Абдураманов
30 мая, 16:20Распространение нового коронавируса
В Калининграде умер врач-анестезиолог, заразившийся коронавирусом
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ВедерниковКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПсковская областьОбщество
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