В Псковской области умер заразившийся коронавирусом врач-реаниматолог

Он уточнил, что медик приехал из Опочки для работы в областном COVID-центре.

"Алексей Семенович Поднебесный проявил подлинный патриотизм, когда приехал помогать своим коллегам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, как и тысячи медиков во всем мире за последние несколько месяцев, он попал в число заразившихся COVID-19. С 13 мая он боролся с болезнью, 21 мая состояние ухудшилось, он был переведен в реанимацию и подключен к ИВЛ. Сегодня его сердце остановилось", — рассказал Ведерников на селекторном совещании с медиками, которое транслируется Псковским агентством информации

Губернатор выразил соболезнования семье врача и отметил, что лично проконтролирует обеспечение всех соответствующих выплат.

По данным областного оперштаба, в Псковской области выявлено 1130 случаев коронавируса, выздоровели 417 человек, десять скончались.