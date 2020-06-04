Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"

"Наконец-то этот день настал. Ловите мой новый хит. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него", – написала Бузова в инстаграме.

Исполнительница уточнила, что послушать или скачать песню можно на всех цифровых платформах.

У слушателей мнения разошлись. Кто-то заявил, что эта композиция Ольги Бузовой "ерунда" и сильно напоминает ее предыдущие работы, другие – положительно оценили трек. "Мне очень понравилось", – заявила @Лера Зеленина. "Класс. Лето, танцы, любовь", – считает @Ольга Кожина. "Я влюбилась в песню", – прокомментировала @Валерия Гусева.