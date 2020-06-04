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Культура
2020-06-04T13:11
https://ria.ru/20200604/1572450702.html
Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/75/1562777501_0:0:3073:1728_1036x0_80_0_0_9803a0ae4dfbaab9bea3223604f9e80e.jpg
РИА Новости

Ольга Бузова представила в Сети новый трек "Орбит без сахара"

13:11 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Сети новый клубный трек "Орбит без сахара".
"Наконец-то этот день настал. Ловите мой новый хит. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него", – написала Бузова в инстаграме.
Исполнительница уточнила, что послушать или скачать песню можно на всех цифровых платформах.
У слушателей мнения разошлись. Кто-то заявил, что эта композиция Ольги Бузовой "ерунда" и сильно напоминает ее предыдущие работы, другие – положительно оценили трек. "Мне очень понравилось", – заявила @Лера Зеленина. "Класс. Лето, танцы, любовь", – считает @Ольга Кожина. "Я влюбилась в песню", – прокомментировала @Валерия Гусева.
Скриншот прямого эфира Ольги Бузовой в Instagram
27 марта, 12:55Культура
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КультураМузыкаНовости культурыОльга Бузова
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