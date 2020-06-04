"ЮТэйр" начала выдавать ваучеры за отмененные рейсы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) начала выдавать пассажирам ваучеры при отмене рейса или вынужденном возврате билета, сообщили в пресс-службе компании.
"ЮТэйр" предлагает мгновенный способ компенсации билетов. Теперь при отмене рейса или вынужденном возврате пассажиры могут оформить ваучер, равный стоимости билета", - говорится в сообщении.
13 мая, 12:52Сказано в эфиреВаучеры вместо авиабилетов: как не попасться на удочку мошенниковЗлоумышленники от имени авиакомпаний начали обзванивать пассажиров, которые не смогли улететь в другую страну из-за пандемии COVID-19. Как не дать себя обмануть, объяснил в интервью радио Sputnik председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.
Дополнительно к каждому ваучеру авиакомпания начислит 10% от цены билета милями.
"И ваучер, и бонус будут начислены на счет пассажира за одну минуту и пару кликов мышкой. Пассажиру не нужно идти в кассу или ждать ответ контакт-центра. Нужно просто зайти в личный кабинет на сайте utair.ru, найти свой билет в заказах и получить ваучер с бонусами — одним нажатием кнопки", - разъясняет компания.
Ваучер равен полной стоимости билета вместе с топливными сборами и дополнительными услугами авиакомпании. Ваучер будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети "ЮТэйр" до конца 2021 года. Использовать его можно сразу же. Для этого нужно выбрать ваучер в качестве платежного средства при оформлении билета на сайте.
"В условиях пандемии возврат денег за отмененные рейсы занимает много времени. Мы понимаем, что пассажиры хотят получить компенсацию как можно быстрее и использовать ее для новых полетов, поэтому ввели ваучеры. Возврат билетов ваучерами доступен на любом тарифе и рейсе", - передает пресс-служба комментарий президента авиакомпании Павла Пермякова.