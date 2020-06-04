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2020-06-04T12:30
https://ria.ru/20200604/1572450477.html
"ЮТэйр" начала выдавать ваучеры за отмененные рейсы
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РИА Новости

"ЮТэйр" начала выдавать ваучеры за отмененные рейсы

12:30 04.06.2020
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CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524Самолет Boeing 737-524 авиакомпании "ЮТэйр"
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
CC BY 2.0 / Anna Zvereva / UTair Boeing 737-524
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) начала выдавать пассажирам ваучеры при отмене рейса или вынужденном возврате билета, сообщили в пресс-службе компании.
"ЮТэйр" предлагает мгновенный способ компенсации билетов. Теперь при отмене рейса или вынужденном возврате пассажиры могут оформить ваучер, равный стоимости билета", - говорится в сообщении.
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Дополнительно к каждому ваучеру авиакомпания начислит 10% от цены билета милями.
"И ваучер, и бонус будут начислены на счет пассажира за одну минуту и пару кликов мышкой. Пассажиру не нужно идти в кассу или ждать ответ контакт-центра. Нужно просто зайти в личный кабинет на сайте utair.ru, найти свой билет в заказах и получить ваучер с бонусами — одним нажатием кнопки", - разъясняет компания.
Ваучер равен полной стоимости билета вместе с топливными сборами и дополнительными услугами авиакомпании. Ваучер будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети "ЮТэйр" до конца 2021 года. Использовать его можно сразу же. Для этого нужно выбрать ваучер в качестве платежного средства при оформлении билета на сайте.
"В условиях пандемии возврат денег за отмененные рейсы занимает много времени. Мы понимаем, что пассажиры хотят получить компенсацию как можно быстрее и использовать ее для новых полетов, поэтому ввели ваучеры. Возврат билетов ваучерами доступен на любом тарифе и рейсе", - передает пресс-служба комментарий президента авиакомпании Павла Пермякова.
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