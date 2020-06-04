"ЮТэйр" начала выдавать ваучеры за отмененные рейсы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания " Российская авиакомпания " ЮТэйр " (Utair) начала выдавать пассажирам ваучеры при отмене рейса или вынужденном возврате билета, сообщили в пресс-службе компании.

"ЮТэйр" предлагает мгновенный способ компенсации билетов. Теперь при отмене рейса или вынужденном возврате пассажиры могут оформить ваучер, равный стоимости билета", - говорится в сообщении.

Дополнительно к каждому ваучеру авиакомпания начислит 10% от цены билета милями.

"И ваучер, и бонус будут начислены на счет пассажира за одну минуту и пару кликов мышкой. Пассажиру не нужно идти в кассу или ждать ответ контакт-центра. Нужно просто зайти в личный кабинет на сайте utair.ru, найти свой билет в заказах и получить ваучер с бонусами — одним нажатием кнопки", - разъясняет компания.

Ваучер равен полной стоимости билета вместе с топливными сборами и дополнительными услугами авиакомпании. Ваучер будет действителен для покупки билета по любому направлению маршрутной сети "ЮТэйр" до конца 2021 года. Использовать его можно сразу же. Для этого нужно выбрать ваучер в качестве платежного средства при оформлении билета на сайте.