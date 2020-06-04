В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1687

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1687, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1273 человека, 71 человек умер.
За среду в республике провели 5928 тестов на коронавирус, за все время – 321040.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.