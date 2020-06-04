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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:45
https://ria.ru/20200604/1572450248.html
В Хабаровском крае число жертв коронавируса выросло до 14 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_cfb3824b7e876d15a8bf958c22824687.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае число жертв коронавируса выросло до 14 человек

11:45 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи в коридоре больницы
Врачи в коридоре больницы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Врачи в коридоре больницы. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 4 июн – РИА Новости. Количество умерших от COVID-19 в Хабаровском крае достигло 14 человек, всего с начала пандемии инфекцией заболели более 2,3 тысячи человек, сообщает минздрав региона в четверг.
"Всего в крае зарегистрировано 2333 случая заболевания (рост +2,6% к 3 июня 2020 года), из них 14 закончились смертью пациентов", - говорится в сообщении.
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По данным минздрава, с начала июня произошло три летальных случая из 14.
Отмечается, что из всех заболевших более 1,2 тысячи выздоровели, в том числе 42 за последние сутки. Более 1 тысячи человек получают лечение, из них 12 находятся в тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ. У 50 % заболевших инфекция протекает в легкой форме.
По информации минздрава, из 19 муниципальных образований края COVID-19 зарегистрирован в 17. Больше всего заболевших в Хабаровске и Хабаровском районе - почти 1,9 тысячи человек, меньше всего в районе имени Полины Осипенко – один человек. В двух отдаленных районах края - Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском – инфекции не выявлено. В Охотском районе, который является самым северным районом региона – зарегистрировано 17 случаев COVID-19.
По информации администрации Охотского района, все заболевшие приехали в район на работы вахтовым методом. Пять из них уже выздоровели, 12 получают лечение амбулаторно.
"Девять заболевших изолированы на территории рыбодобывающего предприятия, трое на территории жилмассива бывшего пресервного завода. Кроме того, под наблюдением находятся 35 человек, контактировавших с заболевшими. У всех взяты анализы для вирусологического исследования", - говорится в сообщении оперштаба района.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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