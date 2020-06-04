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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:45
https://ria.ru/20200604/1572450212.html
В Кировской области число жертв коронавируса достигло 18
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Кировской области число жертв коронавируса достигло 18

11:45 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Восьмидесятипятилетняя женщина скончалась от коронавируса в Кировской области, у нее были сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб региона.
Ранее сообщалось о 17 пациентах с COVID-19, умерших в больницах Кировской области.
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"В инфекционном госпитале скончалась еще одна пациентка. Это жительница города Кирова 85 лет. У нее имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 4 июня в Кировской области выявлены 75 новых случаев заражения коронавирусом, а также 31 случай бессимптомного носительства инфекции. Таким образом, в регионе выявлены 2058 случаев заражения COVID-19, 126 человек являются бессимптомными носителями.
"Двадцать восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них 16 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 11 человек – на ИВЛ. С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписаны 1115 человек, из них 39 – за прошлые сутки", - отмечается в сообщении оперштаба.
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Под наблюдением в условиях домашнего карантина находится 8063 человека, в том числе 1802 ребенка. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина за весь период наблюдения 20389 человек, в том числе 2476 детей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКировская область
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