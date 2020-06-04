В Кировской области число жертв коронавируса достигло 18

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Восьмидесятипятилетняя женщина скончалась от Восьмидесятипятилетняя женщина скончалась от коронавируса Кировской области , у нее были сопутствующие заболевания, сообщает оперштаб региона.

Ранее сообщалось о 17 пациентах с COVID-19, умерших в больницах Кировской области.

"В инфекционном госпитале скончалась еще одна пациентка. Это жительница города Кирова 85 лет. У нее имелись тяжелые сопутствующие заболевания. Всего в регионе от коронавируса скончались 18 человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 4 июня в Кировской области выявлены 75 новых случаев заражения коронавирусом, а также 31 случай бессимптомного носительства инфекции. Таким образом, в регионе выявлены 2058 случаев заражения COVID-19, 126 человек являются бессимптомными носителями.

"Двадцать восемь человек находятся в тяжелом состоянии, из них 16 в отделении реанимации и интенсивной терапии, 11 человек – на ИВЛ. С выздоровлением из инфекционных госпиталей выписаны 1115 человек, из них 39 – за прошлые сутки", - отмечается в сообщении оперштаба.

Под наблюдением в условиях домашнего карантина находится 8063 человека, в том числе 1802 ребенка. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина за весь период наблюдения 20389 человек, в том числе 2476 детей.