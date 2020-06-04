В Архангельской области мужчину обвинили в истязании 89-летней матери

МУРМАНСК, 4 июн – РИА Новости. Следователи в Архангельской области направили в суд уголовное дело в отношении жителя Онеги, который обвиняется в том, что на протяжении 8 месяцев истязал свою 89-летнюю беспомощную мать, на пенсию которой они жили вдвоем, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как сообщили в ведомстве, дело возбуждено в отношении неработающего 60-летнего Василия Соломникова.
"Осознавая, что (его мать) в силу своего престарелого возраста и ряда хронических заболеваний находится в беспомощном состоянии и не способна оказать ему сопротивление, (он) в период с 10 марта по 22 ноября 2019 года систематически избивал ее, причиняя физическую боль и психические страдания, а также угрожал потерпевшей убийством, при этом душил подушкой и размахивал ножом", - говорится в сообщении.
Соломникова задержали в ноябре прошлого года и поместили под стражу. За совершение преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет. Онежская межрайонная прокурора утвердила обвинительное заключение, оно направлено в Онежский городской суд для рассмотрения по существу.