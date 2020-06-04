В Архангельской области мужчину обвинили в истязании 89-летней матери

"Осознавая, что (его мать) в силу своего престарелого возраста и ряда хронических заболеваний находится в беспомощном состоянии и не способна оказать ему сопротивление, (он) в период с 10 марта по 22 ноября 2019 года систематически избивал ее, причиняя физическую боль и психические страдания, а также угрожал потерпевшей убийством, при этом душил подушкой и размахивал ножом", - говорится в сообщении.