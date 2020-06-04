В Подмосковье вынужденно сел вертолет Ми-38

Инцидент произошел еще накануне, однако известно о нем стало только сейчас.

"После срабатывания датчика неисправности одной из систем командир экипажа принял решение на экстренную посадку в Раменском районе. Все прошло штатно. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", — сказал собеседник агентства.