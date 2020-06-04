В Подмосковье вынужденно сел вертолет Ми-38

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многоцелевой вертолет Ми-38 совершил вынужденную посадку в Раменском районе Московской области после срабатывания датчика технической неисправности, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел еще накануне, однако известно о нем стало только сейчас.
"После срабатывания датчика неисправности одной из систем командир экипажа принял решение на экстренную посадку в Раменском районе. Все прошло штатно. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", — сказал собеседник агентства.
С места происшествия экипаж эвакуировали другим вертолетом.