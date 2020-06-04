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2020-06-04T15:20
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В Подмосковье вынужденно сел вертолет Ми-38
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РИА Новости

В Подмосковье вынужденно сел вертолет Ми-38

11:42 04.06.2020 (обновлено: 15:20 04.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-38
Вертолет Ми-38
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вертолет Ми-38. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Многоцелевой вертолет Ми-38 совершил вынужденную посадку в Раменском районе Московской области после срабатывания датчика технической неисправности, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб региона.
Инцидент произошел еще накануне, однако известно о нем стало только сейчас.
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"После срабатывания датчика неисправности одной из систем командир экипажа принял решение на экстренную посадку в Раменском районе. Все прошло штатно. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", — сказал собеседник агентства.
С места происшествия экипаж эвакуировали другим вертолетом.
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Ми-38Московская область (Подмосковье)Происшествия
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