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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:41
https://ria.ru/20200604/1572450064.html
В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

11:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, умерших в Нижегородской области, выросло до 122, сообщает пресс-служба правительства региона.
"От коронавируса скончались еще шесть жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 122. За каждого пациента идет борьба. Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, даже сверх своих возможностей. Но выиграть в партии со смертью не всегда возможно", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.
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За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано еще 319 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 11 169 человек.
"По данным на 4 июня, 4473 жителя региона, то есть 40% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,2 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сейчас 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали, в том числе в Кстове, Кулебаках, Дзержинске, Богородске, Павлове. "Это те районы, где до сих пор сохраняются очаги заболеваемости. Наличие медицинской базы позволяет нам более оперативно госпитализировать пациентов с коронавирусом. Особенно важна скорость оказания помощи уже на начальной стадии заболевания для пациентов из группы риска: пожилых и людей с хроническими заболеваниями", - подчеркнул Никитин.
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Отмечается, что власти региона рассматривают возможность увеличения коечного фонда для тех, кому будет требоваться социальная самоизоляция. "Многие переносят вирус бессимптомно, но при этом слабовыраженное течение болезни у определенных групп населения важно контролировать, и желательно это делать централизованно. Вводим для этого дополнительные койки. Они будут иметь больше социальный, нежели медицинский статус", - сообщил Мелик-Гусейнов.
По данным на 4 июня, 239 465 человек в Нижегородской области сдал тесты на коронавирусную инфекцию, за минувшие сутки число протестированных составило 5424 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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