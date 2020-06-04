В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Число пациентов с Число пациентов с коронавирусом , умерших в Нижегородской области , выросло до 122, сообщает пресс-служба правительства региона.

"От коронавируса скончались еще шесть жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 122. За каждого пациента идет борьба. Врачи работают 24 часа в сутки, семь дней в неделю, даже сверх своих возможностей. Но выиграть в партии со смертью не всегда возможно", - цитирует пресс-служба слова заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения региона Давида Мелик-Гусейнова.

За минувшие сутки в Нижегородской области зафиксировано еще 319 случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших достигло 11 169 человек.

"По данным на 4 июня, 4473 жителя региона, то есть 40% от общего числа заболевших, выздоровели от коронавируса. Около 4,2 тысячи человек находится на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Почти 2,4 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, более 5,2 тысячи находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина , сейчас 19 медицинских учреждений в Нижнем Новгороде и 14 в районах области перепрофилированы под COVID-госпитали, в том числе в Кстове, Кулебаках , Дзержинске, Богородске , Павлове. "Это те районы, где до сих пор сохраняются очаги заболеваемости. Наличие медицинской базы позволяет нам более оперативно госпитализировать пациентов с коронавирусом. Особенно важна скорость оказания помощи уже на начальной стадии заболевания для пациентов из группы риска: пожилых и людей с хроническими заболеваниями", - подчеркнул Никитин.

Отмечается, что власти региона рассматривают возможность увеличения коечного фонда для тех, кому будет требоваться социальная самоизоляция. "Многие переносят вирус бессимптомно, но при этом слабовыраженное течение болезни у определенных групп населения важно контролировать, и желательно это делать централизованно. Вводим для этого дополнительные койки. Они будут иметь больше социальный, нежели медицинский статус", - сообщил Мелик-Гусейнов.

По данным на 4 июня, 239 465 человек в Нижегородской области сдал тесты на коронавирусную инфекцию, за минувшие сутки число протестированных составило 5424 человека.