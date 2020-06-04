Число умерших от COVID-19 в Пермском крае достигло 63

ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Два пожилых мужчины скончались от коронавируса в Пермском крае, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 63, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки зарегистрированы два летальных исхода от COVID-19, скончались мужчины 71 и 79 лет. Таким образом, за время эпидемии умерли 63 пациента: 26 летальных исходов пациентов непосредственно от COVID-19, еще 37 случаев смерти инфицированных, где причина летального исхода не коронавирус", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, 63 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.