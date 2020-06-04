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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:41
https://ria.ru/20200604/1572450020.html
Число умерших от COVID-19 в Пермском крае достигло 63
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572226199_0:0:3078:1732_1036x0_80_0_0_39efddf6aa09eb16e849edb5983da40b.jpg
РИА Новости

Число умерших от COVID-19 в Пермском крае достигло 63

11:41 04.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
Медицинские работники Тверской областной клинической больницы в палате с коронавирусными больными
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЕРМЬ, 4 июн - РИА Новости. Два пожилых мужчины скончались от коронавируса в Пермском крае, общее число умерших с COVID-19 в регионе достигло 63, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
"За сутки зарегистрированы два летальных исхода от COVID-19, скончались мужчины 71 и 79 лет. Таким образом, за время эпидемии умерли 63 пациента: 26 летальных исходов пациентов непосредственно от COVID-19, еще 37 случаев смерти инфицированных, где причина летального исхода не коронавирус", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, 63 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Пермский край
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