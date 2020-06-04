Число умерших от COVID-19 в Пермском крае достигло 63

"За сутки зарегистрированы два летальных исхода от COVID-19, скончались мужчины 71 и 79 лет. Таким образом, за время эпидемии умерли 63 пациента: 26 летальных исходов пациентов непосредственно от COVID-19, еще 37 случаев смерти инфицированных, где причина летального исхода не коронавирус", — говорится в сообщении.

По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 1962 человек, в том числе у 51 за последние сутки, выздоровели 1118 пациентов, 63 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,6 тысячи пермяков.