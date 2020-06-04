В соцсетях раскритиковали жителей Филадельфии, защищавших свой район

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 4 июн - РИА Новости. Жители американского города Филадельфия решили защитить собственность от грабежей и нападений, когда толпы протестующих приближались к их району Фиштаун, и вышли на улицы с битами и трубами, но позже столкнулись с осуждением общественности, рассказали местные жители РИА Новости.

Жители Фиштауна вышли на защиту города из-за протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Флойда в Миннеаполисе от рук полиции. Тех, кто таким образом хотел защитить свою собственность, уже на следующий день критиковали в социальных сетях, обвиняли в поддержке идей превосходства белой расы, а местные власти осудили их как самоуправцев, попирающих закон.

Несмотря на то, что случаев применения насилия зафиксировано не было, некоторые протестующие жалуются, что чувствовали себя запуганными, когда шли по району. Две молодые девушки рассказали в интервью одному из местных телеканалов Филадельфии, что жители Фиштауна показались им тогда "очень агрессивными, и было похоже, что они пытаются начать что-то большее, чем просто защитить что-либо".

Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что действия жителей Фиштауна "были враждебными и усугубляли сложную ситуацию". Он отметил, что самозащита приемлема, если она "мирная, безопасная и бесконфликтная".

"Вооруженный самосуд не будет допускаться в будущем", - предупредил Кенни.

Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло признала, что каждый человек имеет право "защищать себя и защищать свою собственность". В то же время она подчеркнула, что "не одобряет и не оправдывает какие-либо формы самосуда или принятие закона в свои собственные руки".

Тем не менее, местные жители категорически отвергают все обвинения. Они утверждают, что десять сотрудников правоохранительных органов, которые работали в ту ночь, едва ли защитили бы свой полицейский участок, не говоря уже о всем районе.

"Жители Фиштауна были здесь по одной и только по одной причине – защитить дома, офисные здания и 26-й отдел полиции. Мы слышали, что они шли сжечь полицейский участок", - рассказал РИА Новости коренастый местный житель.

"Это может выглядеть неправильно с битами и трубами, но вы не знаете, какие были бы последствия. Мы не хотим вставать завтра утром и убирать стекло и разбитые окна машин", - добавил он.

Другой житель района, который предпочел не называть своего имени, также был разочарован общественным обсуждением, негативным освещением в СМИ и выговором муниципальных властей.

"В ту ночь не было ни одного столкновения, ни одной проблемы. Никого не ограбили, не разбили окна, не взломали ни одного офиса. Просто и ясно", - настаивает он. Еще один фиштаунец заявил, что у них нет проблем с протестами, пока они не используются в качестве предлога для добычи.

Обвинения в расизме разочаровали местных жителей больше всего.

"В Фиштауне нет идей превосходства белых, здесь есть белые, китайцы, афроамериканцы, испанцы. Все они живут в Фиштауне. Все здесь соседи, и мы защищаем друг друга", - отметил другой житель района.

Очередным вечером жители Фиштауна снова выходят на улицы. Некоторые из них в пижамах, некоторые с детьми, некоторые с маленькими собаками, они выглядят расслаблено под защитой 150 полицейских, патрулирующих улицы.

"Нет никого с бейсбольными битами, нет никого с дубинками. Все мы очень умные и понимаем ситуацию, которая происходит, и впускаем полицию", - заявил еще один собеседник агентства.

"Я думаю, эта страна ( США – ред.) все еще хороша. Когда вы видите страны третьего мира, когда они делают это… они просто берут пистолет и начинают стрелять", - добавил он.