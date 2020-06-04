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2020-06-04T11:44
https://ria.ru/20200604/1572449970.html
В соцсетях раскритиковали жителей Филадельфии, защищавших свой район
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РИА Новости

В соцсетях раскритиковали жителей Филадельфии, защищавших свой район

11:40 04.06.2020 (обновлено: 11:44 04.06.2020)
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© REUTERS / Leah Millis Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
© REUTERS / Leah Millis
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 4 июн - РИА Новости. Жители американского города Филадельфия решили защитить собственность от грабежей и нападений, когда толпы протестующих приближались к их району Фиштаун, и вышли на улицы с битами и трубами, но позже столкнулись с осуждением общественности, рассказали местные жители РИА Новости.
Жители Фиштауна вышли на защиту города из-за протестов и беспорядков после гибели афроамериканца Флойда в Миннеаполисе от рук полиции. Тех, кто таким образом хотел защитить свою собственность, уже на следующий день критиковали в социальных сетях, обвиняли в поддержке идей превосходства белой расы, а местные власти осудили их как самоуправцев, попирающих закон.
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Несмотря на то, что случаев применения насилия зафиксировано не было, некоторые протестующие жалуются, что чувствовали себя запуганными, когда шли по району. Две молодые девушки рассказали в интервью одному из местных телеканалов Филадельфии, что жители Фиштауна показались им тогда "очень агрессивными, и было похоже, что они пытаются начать что-то большее, чем просто защитить что-либо".
Мэр Филадельфии Джим Кенни заявил, что действия жителей Фиштауна "были враждебными и усугубляли сложную ситуацию". Он отметил, что самозащита приемлема, если она "мирная, безопасная и бесконфликтная".
"Вооруженный самосуд не будет допускаться в будущем", - предупредил Кенни.
Комиссар полиции Филадельфии Даниэль Аутло признала, что каждый человек имеет право "защищать себя и защищать свою собственность". В то же время она подчеркнула, что "не одобряет и не оправдывает какие-либо формы самосуда или принятие закона в свои собственные руки".
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Тем не менее, местные жители категорически отвергают все обвинения. Они утверждают, что десять сотрудников правоохранительных органов, которые работали в ту ночь, едва ли защитили бы свой полицейский участок, не говоря уже о всем районе.
"Жители Фиштауна были здесь по одной и только по одной причине – защитить дома, офисные здания и 26-й отдел полиции. Мы слышали, что они шли сжечь полицейский участок", - рассказал РИА Новости коренастый местный житель.
"Это может выглядеть неправильно с битами и трубами, но вы не знаете, какие были бы последствия. Мы не хотим вставать завтра утром и убирать стекло и разбитые окна машин", - добавил он.
Другой житель района, который предпочел не называть своего имени, также был разочарован общественным обсуждением, негативным освещением в СМИ и выговором муниципальных властей.
"В ту ночь не было ни одного столкновения, ни одной проблемы. Никого не ограбили, не разбили окна, не взломали ни одного офиса. Просто и ясно", - настаивает он. Еще один фиштаунец заявил, что у них нет проблем с протестами, пока они не используются в качестве предлога для добычи.
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"В Фиштауне нет идей превосходства белых, здесь есть белые, китайцы, афроамериканцы, испанцы. Все они живут в Фиштауне. Все здесь соседи, и мы защищаем друг друга", - отметил другой житель района.
Очередным вечером жители Фиштауна снова выходят на улицы. Некоторые из них в пижамах, некоторые с детьми, некоторые с маленькими собаками, они выглядят расслаблено под защитой 150 полицейских, патрулирующих улицы.
"Нет никого с бейсбольными битами, нет никого с дубинками. Все мы очень умные и понимаем ситуацию, которая происходит, и впускаем полицию", - заявил еще один собеседник агентства.
"Я думаю, эта страна (США – ред.) все еще хороша. Когда вы видите страны третьего мира, когда они делают это… они просто берут пистолет и начинают стрелять", - добавил он.
Ранее в интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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