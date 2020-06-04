Рада назначила нового вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции

"Так как наши приоритеты евроатлантической интеграции являются неизменными, мы должны настаивать на том, чтобы и финансирование было соразмерно тем реформам, которые внедряет Украина по пути к евроинтеграции", - сказала Стефанишина, выступая в Раде в четверг.