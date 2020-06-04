Рада назначила нового вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции

КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в четверг назначил экс-директора правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину на должность вице-премьера по вопросам евроинтеграции, такое решение поддержали 255 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная рада ранее уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции. По информации замглавы фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгении Кравчук, Пристайко станет послом Украины в Великобритании.
"Так как наши приоритеты евроатлантической интеграции являются неизменными, мы должны настаивать на том, чтобы и финансирование было соразмерно тем реформам, которые внедряет Украина по пути к евроинтеграции", - сказала Стефанишина, выступая в Раде в четверг.
По ее мнению, необходимо провести переговоры об увеличении объема финансирования некредитного для Украины доступа к трансграничному сотрудничеству, продолжить реформы относительного таможенной либерализации, а также пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС.
Рада 4 марта утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. При этом не были назначены ряд министров.