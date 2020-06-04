СК завершил расследование убийства шестилетнего ребенка в Находке

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства шестилетнего ребенка по ... ч. 1 ст. 105 УК РФ...(была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза). Согласно выводам эксперта мужчина, как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.