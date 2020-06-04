СК завершил расследование убийства шестилетнего ребенка в Находке

ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. СК в Приморье завершил расследование уголовного дела по факту убийства ребенка, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в феврале 2020 года 24-летний житель города Находки после незначительной ссоры со своим младшим братом внезапно ударил его три раза ножом. Удары пришлись в шею и грудь, от полученных ран шестилетний мальчик скончался на месте. Трагедия случилась в присутствии других членов семьи. После происшествия мужчина выбежал из дома, а когда вернулся, то не помнил, что произошло. По версии следствия, из-за заболевания он не осознавал свои действия.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела по факту убийства шестилетнего ребенка по ... ч. 1 ст. 105 УК РФ...(была назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза). Согласно выводам эксперта мужчина, как в момент совершения инкриминируемых ему деяний, так и в настоящее время страдал и страдает психическим расстройством, он не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что по статье 21 УК РФ находящийся в состоянии невменяемости не несет уголовной ответственности.
"В связи тем, что мужчина нуждается в специальной медицинской помощи, материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительной меры медицинского характера в психиатрическом стационаре специализированного типа", - уточняют в СУ СК РФ по региону.