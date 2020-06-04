"Ростех" поставил новый комплекс связи для оснащения кораблей ВМФ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Росэлектроника" поставила судостроительным организациям модернизированный интегрированный комплекс связи для оснащения надводных кораблей и судов ВМФ России, сообщает в четверг пресс-служба "Ростеха", в который входит указанный холдинг.
Комплекс предназначен для организации радиосвязи между надводными кораблями ВМФ любого ранга и береговыми узлами связи, а также средствами связи надводных кораблей, подводных лодок и летательных аппаратов. Кроме того, комплекс обеспечивает совместную работу с внутренними корабельными системами.
"Новое изделие полностью отражает современный уровень развития радиосвязи. Примененные технические решения позволили улучшить тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи. Открытая архитектура позволяет гибко добавлять новые функции и расширять возможности оборудования", - отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения (входит в "Росэлектронику") Владимир Березовский.
В состав комплекса входят корабельные антенны, антенные коммутаторы, антенно-согласующие, радиоприемные, радиопередающие устройства и радиостанции. Изделия позволяют организовать работу в требуемых флоту радиолиниях, включая помехозащищенные.
Другие детали не приводятся.