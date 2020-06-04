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2020-06-04T12:59
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Лукашенко назначил первого замминистра Селиверстова главой Минфина
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РИА Новости

Лукашенко назначил первого замминистра Селиверстова главой Минфина

11:37 04.06.2020 (обновлено: 12:59 04.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра финансов республики, повысив до этой должности первого замминистра Юрия Селиверстова, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
"Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Селиверстов с ноября 2018 года работал в должности первого замминистра финансов.
Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал пост главы минфина Белоруссии, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран, уточнила пресс-служба.
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Назначены и ряд других министров и руководителей ведомств Белоруссии. Так, председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель, министром архитектуры и строительства - Руслан Пархамович, министром информации - Игорь Луцкий. Министерство промышленности будет возглавлять Петр Пархомчик, а Госкомитет по имуществу - Дмитрий Матусевич.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.
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