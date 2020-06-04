Лукашенко назначил первого замминистра Селиверстова главой Минфина

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового министра финансов республики, повысив до этой должности первого замминистра Юрия Селиверстова, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
"Юрий Селиверстов назначен министром финансов Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Селиверстов с ноября 2018 года работал в должности первого замминистра финансов.
Максима Ермоловича, который до настоящего времени занимал пост главы минфина Белоруссии, планируется направить на дипломатическую работу в одну из европейских стран, уточнила пресс-служба.
Назначены и ряд других министров и руководителей ведомств Белоруссии. Так, председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель, министром архитектуры и строительства - Руслан Пархамович, министром информации - Игорь Луцкий. Министерство промышленности будет возглавлять Петр Пархомчик, а Госкомитет по имуществу - Дмитрий Матусевич.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.