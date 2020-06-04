Лукашенко назначил первого замминистра Селиверстова главой Минфина

Селиверстов с ноября 2018 года работал в должности первого замминистра финансов.

Назначены и ряд других министров и руководителей ведомств Белоруссии. Так, председателем Комитета государственного контроля назначен Иван Тертель, министром архитектуры и строительства - Руслан Пархамович, министром информации - Игорь Луцкий. Министерство промышленности будет возглавлять Петр Пархомчик, а Госкомитет по имуществу - Дмитрий Матусевич.