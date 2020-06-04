В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 37

ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Четыре пациента с подтвержденной Четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тверской области , общее число летальных случаев достигло 37, сообщает областное правительство.

По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Спустя сутки их число выросло до 28, к среде - до 33.

"Тридцать семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1804 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 65 человек. Всего 1294 заболевших выписаны из больниц", - информируют областные власти.

Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.