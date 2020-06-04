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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:36
https://ria.ru/20200604/1572449619.html
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 37
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 37

11:36 04.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 июн - РИА Новости. Четыре пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тверской области, общее число летальных случаев достигло 37, сообщает областное правительство.
По данным облправительства, на 1 июня в регионе умерли 22 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Спустя сутки их число выросло до 28, к среде - до 33.
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"Тридцать семь человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки в Тверской области подтверждено 73 новых случая коронавирусной инфекции. "Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1804 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 65 человек. Всего 1294 заболевших выписаны из больниц", - информируют областные власти.
Население Тверской области составляет 1,26 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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