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2020-06-04T11:35
https://ria.ru/20200604/1572449489.html
В Госдуму внесли проект о заключении трудового договора через интернет
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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о заключении трудового договора через интернет

11:35 04.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Законопроект, дающий возможность заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, внесен в Госдуму в новой редакции, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Законопроект был внесён в Госдуму в июле.
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Однако правительство в своём заключении указало, что законопроект требует доработки с учетом замечаний до рассмотрения в первом чтении. Профильный комитет по труду и соцполитике поддержал просьбу авторов законопроекта и вернул им его для доработки.
Крашенинников в четверг сообщил РИА Новости, что новая редакция законопроекта внесена в Госдуму. Текст законопроекта имеется в распоряжении РИА Новости.
"Трудовой договор может быть заключен в том числе путем обмена документами и информацией посредством электронных и других технических средств. Трудовые договоры и сейчас нередко заключаются с помощью обмена документами по электронной почте, но из-за отсутствия в ТК РФ прямого указания на возможность использования электронных и других технических средств возникают противоречия в вопросах признания таких договоров заключенными", - рассказал Крашенинников о законопроекте.
Также законопроектом предлагается новая статья 15.1 ТК РФ, закрепляющая общие положения о юридически значимых сообщениях, в том числе об их форме.
"Предлагается установить, что обмен такими сообщениями может быть произведен не только в личном присутствии или при направлении сообщения почтой в виде бумажного документа, но и с использованием электронных или иных технических средств", - сказал Крашенинников.
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При этом требования к указанным средствам будут определяться правительством РФ, если иное не предусмотрено трудовым договором, локальным нормативным актом, коллективным договором или соглашением.
Теперь, по словам парламентария, работодатель будет обязан обеспечить хранение всех поступивших от работника юридически значимых сообщений и копий, направленных работнику юридически значимых сообщений.
"Поскольку работодатель является экономически более сильной стороной трудового договора и может навязать работнику условия договора о юридически значимых сообщениях, которые могут ущемлять его права, законопроектом устанавливается, что такие правила в трудовом договоре или в локальном нормативном акте, соглашении и так далее, не должны ухудшать положение работника по сравнению с правилами, установленными ТК РФ", - отметил Крашенинников.
Помимо этого законопроект в новой статье 15.2 регулирует вопросы, касающиеся доставки юридически значимого сообщения. Законопроектом определяется момент, с которого юридически значимое сообщение влечет юридические последствия. Таким моментом будет считаться момент доставки сообщения адресату. Также предлагается устанавливать отправителя любым способом, позволяющим достоверно его определить.
Как пояснил Крашенинников, таким способом может быть, например, предварительное указание в трудовом договоре адресов сторон для обмена сообщениями, в том числе адресов электронной почты, или использование простой или усиленной электронной подписи, позволяющей достоверно установить отправителя.
Вместе с тем новой статьей 15.3 предлагается предоставить работнику возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями в электронной форме, причём в любой момент после заключения трудового договора.
"Это необходимо предусмотреть, поскольку не все граждане могут или желают пользоваться различными электронными устройствами для приема таких сообщений", - пояснил Крашенинников.
Помимо этого, в целях предотвращения возможных злоупотреблений при ведении переговоров о заключении трудового договора путем обмена юридически значимыми сообщениями предусматривается обязанность работника и работодателя вести себя добросовестно. В том числе, не вступать в переговоры о заключении трудового договора при заведомом отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной. В случае нарушения этого требования работник или работодатель будут вправе потребовать возмещения возникшего в связи с таким нарушением ущерба.
Также законопроектом предлагается установить, что использование электронной подписи не будет обязательным. При взаимодействии работодателя и дистанционного работника можно использовать любые способы, позволяющие достоверно определить лицо, отправившее сообщение. При этом каждая из сторон будет обязана направлять подтверждение получения электронного документа от другой стороны в срок, предусмотренный трудовым договором о дистанционной работе.
Предполагается, что законопроект в случае принятия вступит в силу с 1 октября 2020 года. Положения законопроекта будут применяться к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу закона.
Комплекс зданий Московского городского парламентско-общественного центра
2 июня, 18:03
Мосгордума внесла в Госдуму проект о дистанционной форме работы
201004
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РоссияПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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