В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу

Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020

Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020

ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. В Польше стартовали отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020.

Они должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск США . Планировалось, что из-за океана прибудут 20 тысяч солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, уже дислоцированных в Европе

В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что Пентагон остановил этот процесс из-за распространения COVID-19, соответственно, отменились и связанные с ним учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.

До этого командование информировало, что США сокращают число задействованных в маневрах военных. Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и государств Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.

"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило своей боевой готовности", — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак , открывая учения на Дравском полигоне на северо-западе страны. Его выступление транслировало Польское телевидение.

Глава оборонного ведомства поблагодарил командование американских войск за то, что они "присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир".

В Defender Europe 2020 на Дравском полигоне примут участие около шести тысяч солдат (в том числе две тысячи из Польши), 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация — всего около 2000 единиц техники.

Основой польского контингента станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка. От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск.

С американской стороны в маневрах принимают участие около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.

Участникам мероприятия предстоит проверить "возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также планируется отработать "основной тактический эпизод — форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".