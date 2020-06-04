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2020-06-04T14:36
https://ria.ru/20200604/1572449250.html
В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу
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РИА Новости

В Польше начались учения по переброске американских войск в Европу

11:34 04.06.2020 (обновлено: 14:36 04.06.2020)
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© Фото : U.S. Army photo / Kimberly SpinnerАмериканская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020
© Фото : U.S. Army photo / Kimberly Spinner
Американская военная техника перед переброской в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020
ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. В Польше стартовали отложенные из-за пандемии коронавируса военные учения Defender Europe 2020.
Они должны были стать крупнейшей за 25 лет переброской войск США. Планировалось, что из-за океана прибудут 20 тысяч солдат, к ним присоединятся девять тысяч американских военных, уже дислоцированных в Европе.
В марте Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что Пентагон остановил этот процесс из-за распространения COVID-19, соответственно, отменились и связанные с ним учения Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response.
До этого командование информировало, что США сокращают число задействованных в маневрах военных. Финальная часть Defender Europe, согласно планам, должна была пройти с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и государств Балтии с участием 37 тысяч солдат из 18 стран.
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23 марта, 15:41Сказано в эфире
"Кто вразумит этих людей?" Эксперт о решении НАТО по учениям Defender Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender, намеченной на период празднования Дня Победы. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение о том, прислушаются ли в НАТО к этим призывам.
"Конечно, эпидемия изменила наши планы, но главное, что мы молниеносно приспособились к существующей реальности. Войско польское ни на минуту не утратило своей боевой готовности", — заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, открывая учения на Дравском полигоне на северо-западе страны. Его выступление транслировало Польское телевидение.
Глава оборонного ведомства поблагодарил командование американских войск за то, что они "присутствуют здесь и тренируются с нами, несмотря на проблемы, с которыми борется весь мир".
В Defender Europe 2020 на Дравском полигоне примут участие около шести тысяч солдат (в том числе две тысячи из Польши), 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация — всего около 2000 единиц техники.
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1 июня, 15:25
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Основой польского контингента станут 12-я механизированная бригада из Щецина, а также военнослужащие 6-й воздушно-десантной бригады из Кракова, 9-й Браневской бригады кавалерии, 2-го инженерного полка, 2-го саперного полка и 5-го инженерного полка. От ВВС в учениях примут участие самолеты F-16 из 2-го крыла тактической авиации и вертолеты Ми-24 из 1-й бригады авиации сухопутных войск.
С американской стороны в маневрах принимают участие около четырех тысяч солдат из командования 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бригадной боевой группы, 3-й дивизии пехоты, 3-й бригады боевой авиации.
Участникам мероприятия предстоит проверить "возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также планируется отработать "основной тактический эпизод — форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".
Основной целью учений заявлено "повышение стратегической готовности и взаимодействия за счет возможности быстрого развертывания войск из США в Европе, а также проверка возможности стран-хозяев принять союзническую поддержку".
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22862468160
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Мариуш БлащакМинистерство обороны ПольшиМинистерство обороны СШАЕвропаСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
вот она истинная оккупация. Что в ЕС нет своих войск, что именно памперсники понадобились?
4 июня, 11:55
LUKA A
2630012
Defender Europe 20 читай как блицкриг по американски с полной поддержкой в собственном завоевании руководства Европы
4 июня, 11:52
ЖКЖека К.
2400113
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