В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое, 60 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 27 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 429. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.