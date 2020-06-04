В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 35", - говорится в сообщении.
За сутки в Свердловской области выявлено 298 новых случаев COVID-19.
Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" вирус подтвержден у жителей Екатеринбурга, Артемовского, Артинского, Белоярского городских округов, Березовского и Бисертского городских округов, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Ирбита, Кушвы, Ревды, Режа, Верхотурья, Горноуральского, Камышлова, Каменского района, Красноуфимска, Невьянска, Уральского, Серова, Туринского и Шалинского городских округов.
Всего в регионе зафиксировано 6679 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 63 госпитализированных оценивается как тяжелое, 60 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 27 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 429. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны еще 147 человек. Всего уральские врачи вылечили 2827 пациентов, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.