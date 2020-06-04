ДОХА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний через аэропорты страны, сообщил представитель Национального управления по контролю за чрезвычайными ситуациями Сейф ад-Дахери в Twitter эмиратского правительства.
"Правительство ОАЭ разрешило осуществлять транзитные рейсы национальным авиаперевозчикам через аэропорты Дубая, Шарджи и Абу-Даби. Это решение принято после всесторонней оценки ситуации с распространением COVID-19. Сотрудники аэропортов имеют все инструкции, как необходимо действовать в этих условиях", - сказал он.
При этом ад-Дахери подчеркнул, что, несмотря на разрешение для национальных авиакомпаний на транзитные рейсы через аэропорты ОАЭ, регулярные пассажирские рейсы не будут возобновлены до последующего уведомления.
По данным на среду, в настоящее время в ОАЭ проходят лечение от связанных с поражением коронавирусом почти 17 тысяч человек, еще 571 новый случай заболевания был выявлен в среду, от осложнений умерли 270 человек. Более 19 тысяч человек полностью излечились от этого заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.