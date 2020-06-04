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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:50
https://ria.ru/20200604/1572448996.html
ОАЭ возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний
https://cdn25.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:92:2248:1357_1036x0_80_0_0_58ec2b795276f3172b61fa5d9e068dc0.jpg
РИА Новости

ОАЭ возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний

11:29 04.06.2020 (обновлено: 11:50 04.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ДОХА, 4 июн - РИА Новости. ОАЭ возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний через аэропорты страны, сообщил представитель Национального управления по контролю за чрезвычайными ситуациями Сейф ад-Дахери в Twitter эмиратского правительства.
"Правительство ОАЭ разрешило осуществлять транзитные рейсы национальным авиаперевозчикам через аэропорты Дубая, Шарджи и Абу-Даби. Это решение принято после всесторонней оценки ситуации с распространением COVID-19. Сотрудники аэропортов имеют все инструкции, как необходимо действовать в этих условиях", - сказал он.
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При этом ад-Дахери подчеркнул, что, несмотря на разрешение для национальных авиакомпаний на транзитные рейсы через аэропорты ОАЭ, регулярные пассажирские рейсы не будут возобновлены до последующего уведомления.
Как говорится в поступившем РИА Новости пресс-релизе эмиратской авиакомпании Etihad, начиная с 10 июня, транзитные перелеты будут доступны через аэропорт Абу-Даби из главных городов Азии в основные города Евросоюза.
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По данным на среду, в настоящее время в ОАЭ проходят лечение от связанных с поражением коронавирусом почти 17 тысяч человек, еще 571 новый случай заболевания был выявлен в среду, от осложнений умерли 270 человек. Более 19 тысяч человек полностью излечились от этого заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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