ОАЭ возобновят транзитные рейсы национальных авиакомпаний

При этом ад-Дахери подчеркнул, что, несмотря на разрешение для национальных авиакомпаний на транзитные рейсы через аэропорты ОАЭ, регулярные пассажирские рейсы не будут возобновлены до последующего уведомления.

По данным на среду, в настоящее время в ОАЭ проходят лечение от связанных с поражением коронавирусом почти 17 тысяч человек, еще 571 новый случай заболевания был выявлен в среду, от осложнений умерли 270 человек. Более 19 тысяч человек полностью излечились от этого заболевания.