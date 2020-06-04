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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T13:05
https://ria.ru/20200604/1572448957.html
В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572456700_0:200:3072:1928_1036x0_80_0_0_20227180b77ae1e66cc6f640691120f8.jpg
РИА Новости

В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

11:28 04.06.2020 (обновлено: 13:05 04.06.2020)
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© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкДоставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву. 4 июня 2020
Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву. 4 июня 2020
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Доставка второй партии аппаратов ИВЛ из США в Москву. 4 июня 2020
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в Москве, заявили в четверг в посольстве США в России.
"Сейчас в Москву прибывает самолет с гуманитарной помощью от американского народа для россиян", - написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.
Самолет ВВС США доставил партию аппаратов искусственной вентиляции легких в Россию
3 июня, 19:31
"Конструктивный жест". Российский посол об отправке аппаратов ИВЛ из США
Ранее США сообщили, что выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ, первая партия из 50 аппаратов была отправлена в Москву в конце мая.
Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МоскваСШАВ мире
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