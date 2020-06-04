В Москве приземлился второй самолет с американскими аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Самолет со второй партией из 150 американских аппаратов ИВЛ приземлился в Москве, заявили в четверг в посольстве США в России.
"Сейчас в Москву прибывает самолет с гуманитарной помощью от американского народа для россиян", - написала в Twitter пресс-секретарь дипмиссии Ребекка Росс.
Ранее США сообщили, что выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ, первая партия из 50 аппаратов была отправлена в Москву в конце мая.
Россия в апреле направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.