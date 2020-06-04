Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T11:25
https://ria.ru/20200604/1572448818.html
Отправленный в отставку премьер Белоруссии Румас займется бизнесом
https://cdn23.img.ria.ru/images/155840/14/1558401407_0:195:2796:1767_1036x0_80_0_0_40f9a52b42ae2806523363bb692d8188.jpg
РИА Новости

Отправленный в отставку премьер Белоруссии Румас займется бизнесом

11:25 04.06.2020
1718
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Архивное фото
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Отправленный в отставку премьер-министр Белоруссии Сергей Румас уходит в бизнес, заявил в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.
Ранее российский эксперт, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что Румас, оставшись "в свободном полете", может присоединиться к оппозиции.
"Больших претензий у меня к нему (Румасу – ред.) нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко также заверил, что чиновники, которые не будут включены в состав нового правительства, без работы не останутся.
В среду президент Белоруссии принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Румас возглавлял белорусский Совет министров с 2018 года. Ранее Лукашенко сообщал о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом он уверял, что подавляющее большинство ныне действующих чиновников останутся на своих должностях, "революции" в кадровых перестановках ждать не стоит.
Роман Головченко
Вчера, 11:14
Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии
460011
Обсудить 0
Сергей РумасАндрей СуздальцевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Роман Головченко
Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии
Белорусские рубли
Претенденту на пост президента Белоруссии заблокировали карт-счет
Денежные купюры и монеты России и Украины
Банкир назвал условия возвращения украинских товаров на российский рынок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко назначил на пост первого вице-премьера Снопкова
Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске заявил, что Запад продолжает стратегию Бжезинского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко потребовал от нового премьера снизить зависимость от России
Проект бюджета Союзного государства был рассмотрен парламентариями 20 – 21 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербурге в ходе мероприятий пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания.
В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко назначил первого замминистра Селиверстова главой Минфина
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин поблагодарил премьера Белоруссии за совместную работу
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия
Глава партии Зеленского в Раде заявил о неприемлемости условий МВФ
Вертолет Ми-38
В Подмосковье вынужденно сел вертолет Ми-38
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Дмитрий Мезенцев
Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии
Сотрудники полиции во время пускают слезоточивый газ во время протестов в Гонконге
Гонконгские погромщики помогли городу начать перезагрузку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния