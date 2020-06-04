Отправленный в отставку премьер Белоруссии Румас займется бизнесом

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Отправленный в отставку премьер-министр Белоруссии Сергей Румас уходит в бизнес, заявил в четверг белорусский лидер Александр Лукашенко.
Ранее российский эксперт, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев заявил, что Румас, оставшись "в свободном полете", может присоединиться к оппозиции.
"Больших претензий у меня к нему (Румасу – ред.) нет, но человек хочет заниматься бизнесом", - приводит слова президента агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко также заверил, что чиновники, которые не будут включены в состав нового правительства, без работы не останутся.
В среду президент Белоруссии принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Румас возглавлял белорусский Совет министров с 2018 года. Ранее Лукашенко сообщал о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом он уверял, что подавляющее большинство ныне действующих чиновников останутся на своих должностях, "революции" в кадровых перестановках ждать не стоит.