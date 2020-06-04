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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:35
https://ria.ru/20200604/1572448694.html
Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571082046_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ca1956b21f54d3881ea1a50ef32893e5.jpg
РИА Новости

Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19

11:23 04.06.2020 (обновлено: 11:35 04.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
Мэр Москвы Сергей Собянин в защитной маске во время посещения павильона №75 на ВДНХ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, где обсудил критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.
"На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции; расширения объемов тестирования... критериев принятия решений о смягчении действующих ограничений", - говорится в сообщении.
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Кроме того, были обсуждены вопросы дополнительных выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и возврата ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медицинской помощи и формирования резервного коечного фонда.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияСергей СобянинМоскваОбществоПолитика
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