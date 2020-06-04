Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг провел селекторное совещание рабочей группы Государственного совета по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, где обсудил критерии принятия решений о смягчении действующих ограничений, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.
"На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции; расширения объемов тестирования... критериев принятия решений о смягчении действующих ограничений", - говорится в сообщении.
Кроме того, были обсуждены вопросы дополнительных выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и возврата ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медицинской помощи и формирования резервного коечного фонда.
Рабочая группа Государственного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции была образована распоряжением президента Российской Федерации. Руководителем рабочей группы назначен Собянин.
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