Собянин провел совещание рабочей группы Госсовета по COVID-19

Уточняется, что в совещании приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти и губернаторы.

"На совещании обсуждались вопросы: текущих темпов и прогноза распространения коронавирусной инфекции; расширения объемов тестирования... критериев принятия решений о смягчении действующих ограничений", - говорится в сообщении.

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Кроме того, были обсуждены вопросы дополнительных выплат работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, и возврата ранее перепрофилированных больниц к оказанию плановой медицинской помощи и формирования резервного коечного фонда.