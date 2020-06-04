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Распространение нового коронавируса
2020-06-04T11:22
https://ria.ru/20200604/1572448592.html
Губернатор Курской области сообщил об отрицательном тесте на коронавирус
https://cdn22.img.ria.ru/images/156301/62/1563016286_0:110:2872:1726_1036x0_80_0_0_26e1deeb61d17e54cf0e05d1d39c55ac.jpg
РИА Новости

Губернатор Курской области сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

11:22 04.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Роман Старовойт. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт записал видеообращение, в котором рассказал, что взятый у него тест на COVID-19 показал отрицательный результат.
Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации региона.
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"Слава богу, сегодня пришла информация, что анализ у меня отрицательный. Поэтому продолжаем работать", - сказал Старовойт.
Администрация отметила, что, поскольку тест не дает стопроцентный результат, губернатор "на всякий случай" все свои встречи и поездки ограничил.
Ранее стало известно о положительном тесте на COVID-19 у первого заместителя губернатора Станислава Набоко. У него повышенная температура, он лечится дома. Губернатор, как контактное лицо, также сдал тест.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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