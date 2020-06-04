Губернатор Курской области сообщил об отрицательном тесте на коронавирус

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Курский губернатор Курский губернатор Роман Старовойт записал видеообращение, в котором рассказал, что взятый у него тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале администрации региона.

"Слава богу, сегодня пришла информация, что анализ у меня отрицательный. Поэтому продолжаем работать", - сказал Старовойт.

Администрация отметила, что, поскольку тест не дает стопроцентный результат, губернатор "на всякий случай" все свои встречи и поездки ограничил.

Ранее стало известно о положительном тесте на COVID-19 у первого заместителя губернатора Станислава Набоко. У него повышенная температура, он лечится дома. Губернатор, как контактное лицо, также сдал тест.