Лукашенко назначил на пост первого вице-премьера Снопкова

МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение сменить первого вице-премьера республики, на эту должность назначен Николай Снопков, передает в четверг агентство Sputnik Беларусь.
Снопков с января этого года занимал должность посла Белоруссии в Китае.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова первым вице-премьером", - говорится в сообщении агентства.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.