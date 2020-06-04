Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-04T11:34
https://ria.ru/20200604/1572448517.html
Лукашенко назначил на пост первого вице-премьера Снопкова
https://cdn24.img.ria.ru/images/100498/25/1004982557_0:252:2117:1443_1036x0_80_0_0_3b4f930ee0c0cdc1c666812592781f94.jpg
РИА Новости

Лукашенко назначил на пост первого вице-премьера Снопкова

11:21 04.06.2020 (обновлено: 11:34 04.06.2020)
175
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение сменить первого вице-премьера республики, на эту должность назначен Николай Снопков, передает в четверг агентство Sputnik Беларусь.
Снопков с января этого года занимал должность посла Белоруссии в Китае.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Николая Снопкова первым вице-премьером", - говорится в сообщении агентства.
В среду Лукашенко принял решение об отставке действующего состава правительства республики. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. В четверг пост руководителя правительства по решению президента занял глава Госкомвоенпрома республики Роман Головченко.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
Вчера, 11:32
"Пойдет в бизнес". Лукашенко снял с должности премьера Румаса
111000
Обсудить 0
Николай СнопковСергей РумасАлександр ЛукашенкоКитайБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Лукашенко назначил первого замминистра Селиверстова главой Минфина
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Отправленный в отставку премьер Белоруссии Румас займется бизнесом
Роман Головченко
Лукашенко назначил главу Госкомвоенпрома Головченко премьером Белоруссии
Проект бюджета Союзного государства был рассмотрен парламентариями 20 – 21 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербурге в ходе мероприятий пятьдесят седьмой сессии Парламентского Собрания.
В пятницу состоится встреча высокого уровня в рамках Союзного государства
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассчитывает на привлечение инвестиций, считает эксперт
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин поблагодарил премьера Белоруссии за совместную работу
Вид на Пекин
Пекин призвал Вашингтон прекратить любое вмешательство в дела Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко повысил замглавы Госкомвоенпрома до председателя ведомства
Вадим Пристайко
Рада отправила в отставку вице-премьера по вопросам евроинтеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко предложил сопернику на выборах рассказать, за что он был уволен
Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске заявил, что Запад продолжает стратегию Бжезинского
Александр Лукашенко
Лукашенко обвинил в мошенничестве одного из соперников по выборам
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Рада назначила нового вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции
Владимир Семашко
Посол Белоруссии в России рассказал о "дорожных картах" интеграции стран
Роман Головченко
Новый премьер Белоруссии способен мобилизовать чиновников, заявил депутат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Российские музыканты написали более тысячи песен про коронавирус
01:04Обломки взорвавшегося бака "Фрегата" разлетелись на тысячи километров
01:00AstraZeneca вдвое увеличила мощности по производству вакцины от COVID-19
00:54Мексиканская армия изъяла десять тонн наркотиков у границы с США
00:50Солист "Иванушек" рассказал о романе с Жанной Фриске
00:50Кадыров опроверг слухи о заболевании вице-премьера Чечни
00:42Часть военных остаются в районе Вашингтона
00:40Эксперт назвал возможную причину убийства стрингера Ruptly в Йемене
00:25Помпео прокомментировал новые требования NASDAQ к компаниям
00:19Разлив топлива в Норильске засняли из космоса
00:16США выделили ряду стран $180 миллионов на приобретение аппаратов ИВЛ
00:14Эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сбережения россиян
00:09Мечети Духовного управления мусульман в Москве 5 июня будут закрыты
00:09В РВИО объяснили, почему Франции дали оккупировать Германию в 1945 году
00:05В Москве за сутки умерли 57 пациентов с коронавирусом
23:46Facebook по ошибке пометил пост RT Deutsch о больнице в Уфе как фейк
23:37Российские студенты придумали способ воровать одежду из бутиков
23:29В Вене прошла демонстрация против произвола полиции в США
23:25"Нафтогаз" поблагодарил США за проект санкций по "Северному потоку — 2"
23:20В России оценили шансы достроить "Северный поток — 2" после новых санкций
Лента новостейМолния